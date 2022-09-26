Сегодня, 26 сентября, в Махачкале (столица Дагестана) вновь проходят протесты жителей против объявленной Владимиром Путиным мобилизации.

Митинги уже переросли в драку. Силовики в штатском скручивают участников акции протеста.

Напомним, вчера в Дагестане также прошли митинги против мобилизации. Российские телеграм-каналы публиковали видео из села Эндирей, жители которого протестовали против призыва в армию. В толпе протестующих стояли полицейские автомобили, а на фоне раздавались автоматные выстрелы.

А 22 сентября в Бабаюртовском районе кавказской республики РФ протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. На опубликованных видео было видно, что несколько фур уже стояли в пробке и не могли проехать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.