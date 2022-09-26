Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации.

Об этом он сказал 26 сентября, пишут российские СМИ.

"В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", - заявил он журналистам.

Напомним, закрывать выезд для мобилизованных сегодня предложили в Совфеде РФ.

Ранее в Ростовской области РФ официально заявили, что мужчинам призывного возраста запрещён выезд за границу без разрешения военкомата.

Также, по данным СМИ, в России после окончания "референдумов" запретят выезд военнообязанных. Отметим, что объявить их предварительные результаты обещали 28 сентября.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.