Сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков заявил о необходимости запретить выезд за границу всем россиянам призывного возраста.

Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

Цеков также призвал повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех до 50 тысяч рублей, и возможно, ввести уголовную ответственность.

Ранее в Ростовской области РФ официально заявили, что мужчинам призывного возраста запрещён выезд за границу без разрешения военкомата.

Также сообщалось, что в России после окончания "референдумов" запретят выезд военнообязанных. Со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ, российское издание "Медуза" сообщило, что уже с 28 сентября мужчинам призывного возраста запретят выезжать из страны.

Вместе с тем, по данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.