Частичная мобилизация, о которой объявил президент РФ, ударила по индустрии компьютерных игр в России. Разработчики эвакуируют сотрудников из РФ, в том числе, выкупая целые чартерные рейсы.

Об этом пишет российский "Коммерсант".

В частности, источники издания сообщили, что одна из компаний вывезла чартером сразу 100 мужчин с семьями.

Хотя для IT-специалистов в рамках нынешней мобилизации есть бронь, но художники и дизайнеры, составляющие 2/3 коллективов студий, формально к ним не относятся, поэтому рынок игровой разработки "находится в панике".

По словам собеседников, для иностранных компаний, работавших с российскими специалистами удаленно сейчас оставить их в РФ - "значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой".

Напомним, ранее сообщалось, что после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

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