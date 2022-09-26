Свежий отчет разведки Великобритании посвящен призывникам, которые прибыли на российские военные базы в рамках объявленной Путиным частичной мобилизации.

Британцы сообщают, что в России возникнут организационные трудности в связи с этим, поэтому российские новобранцы могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

Об этом говорится в сводке британской разведки на утро 26 сентября.

Российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низком уровне и сразу в рамках подразделений, а не в специальных учебных заведениях, а многие из тех, кто призван, в течении нескольких лет не имели боевого опыта.

"Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой. Они, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения", - говорится в сообщении.

Также обычно один батальон в составе каждой бригады РФ остается в гарнизоне, пока два других - развертываются. Но РФ теперь часто отправляет резервные батальоны также в Украину.

В разведке Великобритании прогнозируют административные и логистические проблемы в РФ, связанные с обучением войск.

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