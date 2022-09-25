В связи с мобилизацией в России, Израиль предпринимает экстренные меры, чтобы обеспечить оттуда репатриацию евреев. Спрос на нее резко возрос в последние дни.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

На данный момент, по информации прессы, около 13 тысяч россиян попадают под закон о возвращении в Израиль (имеют еврейские корни) и уже получили визы на репатриацию, но еще не приехали. Ожидается, что еще 20 тысяч подадут заявления о репатриации в ближайшее время.

Чтобы помочь евреям-россиянам покинуть страну, премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил гендиректора израильской авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Израиль разорвать все связи с РФ и занять четкую позицию в вопросе войны против Украины. Накануне празднования Рош ха-Шана он обратился к Израилю и заявил, что "Израиль и Украина ведут одну и ту же войну, войну против террористов, стремящихся уничтожить народ". Ермак призвал Иерусалим сделать больше для Украины.

Также "Страна" сообщала, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.