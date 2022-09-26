За четыре дня Российскую Федерацию покинули 261 тыс. мужчин. Это произошло после объявления о частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента РФ.



По данным издания, такое число руководству страны назвала ФСБ.



В материале также говорится, что в Кремле с вечера среды (когда от силовиков стали поступать цифры о количестве выезжающих из РФ мужчин) продолжают обсуждать введение запрета на выезд мужчин призывного возраста.



По данным издания, ФСБ и Минобороны РФ близки к тому, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина закрыть границы.

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