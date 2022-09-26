В российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

По данным СМИ, мужчину удалось спасти. Его госпитализировали. По данным рязанских пабликов, у него ожог 90% поверхности тела.

Также местные СМИ опубликовали видео инцидента. На нем можно увидеть, как мужчина вышел на проезжую часть возле вокзала, облил себя жидкостью, после чего вспыхнул и побежал. При этом люди, которые стояли рядом, не сдвинулись с места, чтобы ему помочь. А женщины, проходящие мимо, остановились на несколько секунд, чтобы посмотреть, и пошли дальше умеренным шагом.

По словам очевидцев, во время самоподжога мужчина кричал, что не хочет воевать в Украине.

Ранее мы рассказывали, что в России проходили протесты против мобилизации.

Вместе с тем, в Москве силовики жестко задерживали участников акции протеста против мобилизации.

Также сообщалось, что в Дагестане на митинге против мобилизации открыли огонь из автоматов.

Тем временем, по данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.