"Били под колено, в живот, тащили по тротуару". Избитый на протестах у пункта Шегини студент записал обращение
Один из студентов иностранных ВУЗов, который находится на КПП "Шегини", заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.
Там проходит акция протеста украинских студентов иностранных вузов, которые с 14 сентября не могут выехать за границу из-за запрета Госпогранслужбы.
Об этом говорится в соответствующем видеообращении пострадавшего.
"Начали меня под колено бить, в живот бить, по шее, вытащили меня на улицу и на глазах людей мне подбили ноги, я не мог идти, меня тащили по тротуару. Я требовал от этих работников предъявить служебные удостоверения в развернутом виде, на что мне сказали, что во время написания заявления начальница даст контактные данные, имена, фамилии людей, которые совершили это правонарушение", - заявил студент на видео.
В данный момент парень направляется во Львов с родителями писать заявление и запрашивать записи с камер.
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