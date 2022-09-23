Один из студентов иностранных ВУЗов, который находится на КПП "Шегини", заявил, что его избили люди, которые отказались предоставить удостоверения.

Там проходит акция протеста украинских студентов иностранных вузов, которые с 14 сентября не могут выехать за границу из-за запрета Госпогранслужбы.

Об этом говорится в соответствующем видеообращении пострадавшего.

"Начали меня под колено бить, в живот бить, по шее, вытащили меня на улицу и на глазах людей мне подбили ноги, я не мог идти, меня тащили по тротуару. Я требовал от этих работников предъявить служебные удостоверения в развернутом виде, на что мне сказали, что во время написания заявления начальница даст контактные данные, имена, фамилии людей, которые совершили это правонарушение", - заявил студент на видео.

В данный момент парень направляется во Львов с родителями писать заявление и запрашивать записи с камер.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации с акциями протеста студентов на границе и о том, как им дальше учиться.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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