В Дагестане продолжаются митинги против мобилизации.

Российские телеграм-каналы публикуют видео из села Эндирей, жители которого протестуют против призыва в армию.

В толпе протестующих стоят полицейские автомобили, а на фоне раздаются автоматные выстрелы.

Напомним, что позавчера в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации люди перекрыли федеральную трассу.

Напомним, что вчера в Москве люди снова вышли на антивоенную акцию протеста и их снова жестко задержали силовики.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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