Российские государственные и провластные СМИ получили методичку о том, как писать о "частичной" мобилизации.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Там говорится, что "Россия побеждала в войнах только всем миром", когда ее жители считали, что идет "война народная", и поэтому россиянам важно донести тезис о необходимости "сплотиться перед угрозой НАТО", который намерен "расчленить и разграбить" Россию.

"Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать весь груз ответственности на контрактников и "народные милиции" Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и "террористы киевского режима", - приводятся тезисы для пропаганды мобилизации.

Также предлагается объяснять массовую отправку людей на фронт обстрелами приграничных территорий РФ и захваченного Крыма.

"С нами уже сейчас воюют на нашей территории. Мы уже не только "своих не бросаем", мы защищаем себя", - написано в методичках.

Предлагается акцентировать на том, что Путин объявил мобилизацию "ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижение Россией целей "специальной военной операции".

При этом цели России не указываются.

Зато упор делается на то, что понятия "спецоперация" и "народная война" теперь тождественны.

В статьях и телесюжетах предлагается давать "максимум прямой речи людей" из "ЛДНР" и захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Жители оккупированных территорий должны "выражать воодушевление" и "благодарность", называть Путина "защитником", который "откликнулся на просьбы людей".

Также предлагается акцентировать на том, что мобилизация затронет лишь 1% списочного состава военнообязанных, а призывать будут только "опытных, отслуживших мужчин".

По словам двух близких к АП собеседников "Медузы", все это, по замыслу Кремля, должно противостоять "негативной реакции" россиян на мобилизацию и "перенаправить гнев" мобилизованных и их близких на военкоматы, которые якобы "перегибают палку, чтобы выслужиться, и не хотят работать качественно", призывая неопытных людей.

Российские власти полагают, что недовольство мобилизацией удастся погасить с помощью пропаганды — тем не менее, по данным источников "Медузы", в Кремле "обеспокоены" ситуацией на Кавказе - и в первую очередь с протестами в Дагестане".

Напомним, ранее мы рассказывали, как в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин.

Также мы писали о том, что в Дагестане продолжаются митинги против мобилизации, акция протеста переросла в драку.

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