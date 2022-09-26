На выезд из России в Грузию образовалась огромная очередь. Сообщается, что на погранпереходе появились военные и будут устанавливать блок-пост. Но будут ли заворачивать мужчин призывного возраста - непонятно.

Соответствующие видео публикуют телеграм-каналы.

Вместе с тем, по данным "Новости-Грузия", служба доходов грузинского министерства финансов, которая отвечает за таможенный контроль на границе, сообщила о переводе пунктов пропуска на особый режим из-за роста транспортного потока.

В понедельник, 26 сентября, в ведомстве заявили, что во всех пограничных КПП увеличивают количество таможенников и пункты работают в режиме 24/7. Издание пишет, что грузинская сторона на связи с турецкими, азербайджанскими и армянскими коллегами, чтобы предотвращать имеющиеся проблемы.

На прошлой неделе таможенники заявляли, что на границе не происходит ничего чрезвычайного.

На данный момент официальный запрет на выезд мужчин за границу в РФ не введён. Хотя в ряде регионов военкомы уже заявили об ограничении на выезд военнообязанных.

Напомним, на выходных на границе РФ с Казахстаном и Грузией образовались 15-километровые очереди из желающих покинуть страну.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что "в настоящий момент нет никаких решений" на счет возможности закрытия границ РФ из-за частичной мобилизации.

Тем временем, СМИ пишут, что в России после окончания "референдумов" запретят выезд военнообязанных.