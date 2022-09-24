Очереди на границе России с Казахстаном и Грузией растянулись на 15 км. Местные медиа пишут, что выезд из Астраханской области в Казахстан сейчас занимает в районе суток.

Чтобы пройти через грузинскую границу, понадобится порядка шести часов. При этом мужчин в целом выпускают, хотя и пристально опрашивают.

Напомним, очереди на границах резко увеличились после того, как президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию.

При этом в России призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями) и "В" (ограниченно годен), следует из официальных разъяснений.

Мобилизовать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку. Это мужчины в возрасте до 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в перечисленных выше трех категориях.

Ранее мы писали, что в России начались дополнительные проверки мужчин при выезде за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.