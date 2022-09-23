В Сети появилось видео огромной очереди на границе России с Грузией.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Паблики пишут, что очередь достигла уже 15 км.

Очереди на границах резко увеличились после того, как президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию.

Напомним, в России призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями) и "В" (ограниченно годен), следует из официальных разъяснений.

Мобилизовать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку. Это мужчины в возрасте до 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в перечисленных выше трех категориях.

Ранее мы писали, что в России начались дополнительные проверки мужчин при выезде за границу.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.