В Черноморском флоте РФ заявили, что в аннексированном Крыму в армию РФ мобилизовали более двух тысяч бывших украинских военных, которые проживают на территории полуострова.

Об этом сообщил замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов, пишут российские СМИ.

"Специалисты: стрелки, гранатомётчики, операторы ПТУР, расчёты артиллерийских орудий, водители боевых машин. Сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время", — заявил Родионов.

Напомним, что в Крыму вчера заявили о завершении мобилизации.

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