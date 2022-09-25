"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров уже сегодня намерен закончить мобилизацию.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Ранее ходили слухи, якобы выезд из Крыма был закрыт сразу же после объявления мобилизации. Однако "власти" Крыма заявили, что выезд не закрыт, но усложнен необходимостью получения разрешения в военкомате.

Даже те, кто выезжает хотя бы на несколько дней, должны становиться на учет в "военкомате" места пребывания и сообщать о своем выезде в "военкомат" по месту регистрации.

Ранее Аксенов говорил, что Крым уже "выставил более 1200 добровольцев".

Мобилизованным в армию РФ крымчанам обещают выдать по 200 тысяч рублей единоразовой выплаты.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.