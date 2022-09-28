Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил забрать автомобили, брошенные на границе уехавшими из России из-за мобилизации, и отдать их семьям военных.

Об этом пишут российские СМИ в среду, 28 сентября.

"Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно", - заявил он.

Напомним, ранее Володин заявлял, что россиян, подписывающих при въезде в другие страны бумаги с признанием РФ оккупантом, может ждать ответственность на родине.

Также ранее мы публиковали видео огромных очередей на границе с Грузией. Там ждут очереди на въезд около 3500 автомобилей, многие люди, отчаявшись, пытаются перейти границу в пешем порядке. Сообщалось, что военкомат уже проверяет всех мужчин на границе на пригодность к мобилизации.

Кроме того, мы рассказывали, как россияне живут на границе, пытаясь сбежать от мобилизации. Они жалуются, что на границе с Грузией стирать одежду приходится в реках, а сушить на окнах автомобилей. Некоторые вынуждены продавать машины прямо в очереди, другие - бросают авто и передвигаются на самокатах.