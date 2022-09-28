В Кремле не отказываются от планов захватить значительную часть Украины и уверены, что мобилизация позволит им частично достичь этих целей, оккупировав такие крупные города, как Одесса и Харьков.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Владимира Путина.

Издание отмечает, что "шансы на достижение этой цели кажутся все более отдаленными", однако Москва полагает, что благодаря 300 тысячам плохо обученных военных сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинувшись вглубь Украины, а затем закрепить эти завоевания, заключив некие соглашения.

Военные аналитики считают, что мобилизованных людей будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины.

При этом Путин рассчитывает также на газовый шантаж и ядерные угрозы.

Напомним, что в Офисе президента не исключили дополнительную мобилизацию украинцев в случае изменений на фронте.

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