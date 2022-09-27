Дополнительная мобилизация в Украине в связи с частичной мобилизацией в РФ все же не исключена.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде".

По его словам, вопрос дополнительной мобилизации в Украине будет зависеть от ситуации на фронте и того, какой эффект будет иметь мобилизация в России.

"Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации идет в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край. Как эта масса себя проявит. И уже именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны", – сказал Подоляк.

Ранее в интервью немецкому каналу ARD Подоляк сказал, что дополнительная мобилизация Украине не понадобится.

"Отметим, что даже если планы по мобилизации увеличат, то общественность об этом в известность ставить вряд ли будут - эти цифры всегда засекречены, а всеобщая (а не частичная) мобилизация в Украине и так уже объявлена еще 24 февраля и в ее рамках могут призывать сколь угодно много военнообязанных", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.