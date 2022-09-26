Минобороны России заявляет, что "в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

Напомним, что в России ходят слухи, что запрет на выезд мужчин из страны будет введён уже в ближайшие дни.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации. По его словам, "в настоящий момент никаких решений на этот счет нет".

Закрывать выезд для мобилизованных предложили в Совфеде РФ. Сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков также призвал повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех до 50 тысяч рублей, и возможно, ввести уголовную ответственность.

Тем временем война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.