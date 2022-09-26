Получивший российское гражданство бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых во время частичной мобилизации.

Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщают российские СМИ.

"Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - сказал Кучерена.

Между тем российский правительственный сайт "Объясняем.рф" ранее писал, что объявленная Владимиром Путиным мобилизация касается людей, имеющих несколько гражданств.

"Люди с двойным гражданством рассматриваются законом только как граждане РФ. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества", - говорилось на сайте.

Но Сноудена нельзя отправить в запас и мобилизовать, поскольку ему уже 39 лет.

По словам адвоката Кучерены, следом за американцем подавать на российское гражданство будет и супруга Сноудена, американца Линдсей Миллс.

Напомним, Сноуден получил гражданство России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объяснял, что не стал прекращать уголовное преследование Сноудена и журналиста Джулиана Ассанжа, поскольку решил, что в их делах сможет разобраться суд.