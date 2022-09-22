Известный украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, делавший заявления, которые многими были восприняты как поддержка войны в Украине, после чего он спешно уехал из Грузии в РФ, сейчас живет в Москве и собирается получить российский паспорт. Причем он сменит имя Юрий на Георгий по совету священника.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, проведя прямой эфир на фоне висящей на стене иконы.

"В моем паспорте, который я буду получать, русском паспорте, будет уже Георгий Бардаш, а не Юрий", - сказал он.

В Москве беглый украинский продюсер встречается с российскими продюсерами и деятелями культуры. При этом он с восторгом рассказывает о жизни в Москве. Так, Бардаш заявил, что Москва - это лучший город на Земле.

"Я здесь навсегда. Я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я сюда переезжаю жить навсегда, у меня такого не было. Я приехал и начал осматриваться, что происходит в Москве. Начал ходить по всевозможным людям, встречаться с музыкальными продюсерами, лейблами… Что происходит в Москве? Во-первых, это самый безопасный город на планете. Я чище, красивее города не видел. Чтобы вот так множество национальностей, людей вместе уживались – я такого никогда не видел… Я был во многих городах Европы, в Америке. Но та красота, та мощь, то величие, которое несет в себе Москва, то мирное сосуществование - я этому сильно поразился. Я приехал весь такой военный, весь пропитанный болью украинцев… Что происходит в Москве? Все четко, все чисто, все спокойно, все мирно", - сказал Бардаш.

Напомним, 1 июля Юрий Бардаш оказался в центре скандала, сделав ряд заявлений, которые были восприняты в Украине неоднозначно. После этого от Бардаша ушла жена, а сам артист сообщил, что на него "объявлена охота".

Ранее мы писали, что с Бардашем прекратила сотрудничать украинская группа Wellboy. По каким причинам это произошло, точно не известно. Однако ее участник написал в соцсети, что ему "жаль за дядю Юру".