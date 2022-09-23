В Раде разъяснили, что будет необходимо сделать, чтобы получить украинское гражданство
Профильный комитет Рады по вопросам прав человека согласовал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об условиях выдачи украинского гражданства.
Об этом сообщает пресс-служба верховной Рады Украины.
Согласно проекту гражданство Украины будут выдавать лицам, которые подпишут обязательство в течение 2 лет сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Невыполнение этого обязательства повлечет за собой утрату украинского гражданства.
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