Профильный комитет Рады по вопросам прав человека согласовал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об условиях выдачи украинского гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба верховной Рады Украины.

Согласно проекту гражданство Украины будут выдавать лицам, которые подпишут обязательство в течение 2 лет сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Невыполнение этого обязательства повлечет за собой утрату украинского гражданства.

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Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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