Еврокомиссия утвердила предложение не признавать российские паспорта, выданные на подконтрольных РФ территориях Украины.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон по итогам заседания ЕК.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия внесла в совет ЕС предложение не признавать российские загранпаспорта, которые были выданы на захваченных территориях Украины.

Об этом сегодня, 6 сентября, также сообщала еврокомиссар.

"Еврокомиссия также представляет сегодня предложение о непризнании российских паспортов, выданных на территории Украины", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, 31 августа 2022 Евросоюз решил не признавать российские паспорта, выданные на оккупированной территории Украины.

А еще 26 мая 2022 в ЕС заявили, что не признают российскую "паспортизацию" в Херсонской и Запорожской областях.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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