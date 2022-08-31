Евросоюз принял решение не признавать российские паспорта, выданные на захваченных украинских территориях.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров стран ЕС в Праге.

"Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил Боррель.

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