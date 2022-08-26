С 26 августа россиянам, которые постоянно живут за границей, перестанут выдавать биометрические загранпаспорта, действующие десять лет. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ВВС.

В публикации говорится, что теперь, подавая документы за пределами России, ее граждане могут рассчитывать только на пятилетний паспорт.

Кроме того, аннулированы уже существующие записи на подачу документов на биометрические паспорта.

На сайтах посольств в Латвии и Турции новые правила объясняют "техническими причинами", причем на последнем подчеркивается, что они будут действовать, пока не будет урегулирован "вопрос изготовления паспортов с электронным носителем информации".

Из этого издание делает вывод, что новый порядок может быть связан с дефицитом чипов для биометрических паспортов.

По данным CNN, США не поддерживают запрет на визы для всех россиян.

Также напомним, что Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян.

Канцлер Германии Олаф Шольц также настаивает, что россиянам можно выдавать визы в Евросоюз, так как события в Украине - "Это война Путина, а не русского народа".

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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