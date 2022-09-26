Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил гражданство России.

Это следует из опубликованного в понедельник указа президента РФ Владимира Путина.

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", - указано в списке получивших российское гражданство.

В июне 2013 года бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о тотальной слежке со стороны американских спецслужб за коммуникациями людей по всему миру через системы связи, после чего бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год - трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года. Место его нахождения не разглашается.

США добиваются его выдачи. Там ему грозит 10 лет тюрьмы.

Периодически он выступает с комментариями разных событий. Так, в прошлом году Сноуден раскритиковал администрацию мессенджера Telegram за то, что она проигнорировала существование его фейкового аккаунта на платформе.

А ранее Сноуден осудил увольнение директора ФБР, который его преследовал.