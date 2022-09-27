Глава Офиса президента пригрозил смертью мобилизованным россиянам, которые не захотят сдаться в плен
Глава Офиса президента Андрей Ермак пригрозил смертью мобилизованным россиянам, которые не пожелают сдаться в плен.
"Мобилизованные россияне, которые сдадутся в плен, имеют шанс сохранить жизнь. У всех остальных его не будет", - написал он в Twitter.
Ранее в Офисе президента не исключили дополнительную мобилизацию украинцев в случае изменений на фронте.
Также "Страна" писала о том, как Ермак и Залужный обсудили с главой штабов США и советником Байдена потребности ВСУ для продолжения деоккупации.
Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.