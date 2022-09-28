На границе с Грузией все еще сохраняются огромные очереди россиян, бегущих от мобилизации.

В сети опубликовано видео, как сообщается, с КПП "Верхний Ларс" в Южной Осетии.

Там ждут очереди на въезд около 3500 автомобилей, многие люди, отчаявшись, пытаются перейти границу в пешем порядке.

Российские СМИ пишут, что мужчин, стоящих в очереди, военные проверяют на пригодность к мобилизации.

Также публикуют фото дежурящего там автомобиля с надписью "военный комиссариат".

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что именно на этом погранпункте будут вручать повестки всем россиянам, кто подлежит призыву.

По данным МИД Грузии, с момента объявленной в России частичной мобилизации в Грузию въехали около 10 тысяч россиян. Однако власти республики не видят причин закрывать границу.

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