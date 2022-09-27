Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл в проповеди призвал верующих к "духовной мобилизации" для примирения Киева и Москвы.

Об этом он сказал в своей проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества", - заявил патриарх.

Он считает, что это "поможет полному примирению России и Украины".

Украину и Россию он назвал, при этом, "единым пространством Русской православной церкви".

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами и молиться за "единство РПЦ".

Также глава Русской православной церкви патриарх Кирилл говорил, что РПЦ "не церковь только для москалей".

В мае Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.