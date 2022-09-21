Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами и молиться за "единство Русской православной церкви".

Об этом пишут российские СМИ.

"Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там (в Украине - Ред.) враг", - заявил Кирилл, утверждая, что Украину "пытаются сделать государством, противным Руси, вражеским по отношению к России".

Ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что РПЦ "не церковь только для москалей".

Как писала "Страна", в мае Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу войны в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".