Сейм Латвии принял закон о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского патриархата.

Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс, пишет Delfi.

"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", - заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

Напомним, еще в конце мая в Украине Собор Украинской православной церкви осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.

Также "Страна" сообщала, что Кабмин предложил СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ.