Президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, которые выступают против политического курса государства в отношении войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью латвийскому радио Lsm.lv.

По словам Левитса, после вторжения РФ в Украину в Латвии появилась "нелояльная государству русскоязычная часть".

"Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества", - сказал президент.

Левитс говорит, что война на Украине сделала Латвию "более чувствительной" к присутствию России в Латвии.

"Например, сейчас мы гораздо болезненнее воспринимаем российские памятники", - добавил президент.

Напомним, что в Латвии предлагают прекратить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам на год.

В августе Латвия первой в мире признала Россию государством-спонсором терроризма.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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