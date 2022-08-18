МВД Латвии предлагает прекратить выдачу вида на жительство гражданам РФ и Беларуси до 30 июня 2023 года.

Соответствующие поправки к закону об иммиграции переданы на согласование другим министерствам, передает агентство BNS.

В случае согласования их еще рассмотрят сейм и правительство республики.

Согласно поправкам, гражданам, желающим находиться в Латвии, необходимо будет запросить статус постоянного жителя ЕС, подтвердив знание государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.

Поправки касаются также ограничений для долгосрочных виз. Такие визы хотят выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам.

Отметим, что после событий 2014 года, а особенно после 24 февраля 2022 года, в Латвию переехали многие российские оппозиционные журналисты, которые оттуда продолжают свою работу.

Однако недавно Латвия увидела угрозу в массовом наплыве российских оппозиционных журналистов.

Сейчас все въезжающие в Латвию россияне должны подписать документ об осуждении войны в Украине, а правящая коалиция договорилась ограничить въезд россиян в страну по шенгенским визам и значительно сократить выдачу им временных видов на жительство.