На погранпункте "Верхний Ларс" между Северной Осетией (Россия) и Грузией будут вручать повестки всем, кто подлежит призыву.

Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Причем он уточнил, что это будет касаться "и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны".

Кроме того, власти Северной Осетии сообщили, что могут ограничить въезд на автомобилях для граждан без прописки в регионе из-за скопления транзитного транспорта.

Ранее сообщалось о больших очередях на российско-грузинской границе. По данным МИД Грузии, с момента объявленной в России частичной мобилизации в Грузию въехали около 10 тысяч россиян. Однако власти республики не видят причин закрывать границу.

В Генштабе ВСУ заявили, что в РФ начали носить повестки по квартирам и выставили блокпосты.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал россиян срывать мобилизацию. "Лучше не взять повестку, чем умереть", - сказал он.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.