Людям разрешили проходить паспортный контроль на пограничном пункте "Верхний Ларс" в республике Северная Осетия и переходить российско-грузинскую границу пешком. До сегодняшнего дня границу можно было пересекать лишь на автотранспорте или велосипеде.

Об этом сообщают североосетинские телеграм-каналы.

Как пишут каналы, упрощение режима пропуска связано с большим количеством людей, которые прибывают на границу. Официально информация не подтверждена. Однако видео идущих пешком через погранпункт появилось в соцсетях, а о том, что пройти границу разрешают пешим гражданам, сообщают участники чата "Верхний Ларс" и пользователи телеграм-канала "Tbilisi_life".

Между тем вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.

А Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту "Верхний Ларс" на случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.

Ранее "Страна" публиковала видео огромной очереди на границе России с Грузией.

Также мы писали, что Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет.