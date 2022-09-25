В понедельник, 26 сентября, Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет.

Об этом заявила оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили.

По ее словам, об этом депутатам сообщили в правительстве.

Также она рассказала о вероятности более жестких проверках для граждан России. По мнению Мамулашвили, наплыв россиян в Грузии - это прямая угроза национальной безопасности страны.

Ранее "Страна" публиковала видео огромной очереди на границе России с Грузией. На кадрах можно было заметить, что люди и автомобили растянулись на 15 км.

Кроме того, мы писали о том, что российский блогер рассказал, как с большим трудом сбежал из России уже в первый день мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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