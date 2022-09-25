Российский блогер Кирилл Масленников рассказал, как после объявления мобилизации покинул пределы России, потому что "он не мясо".

Об этом он написал в Instagram.

Говорит, что в день объявления мобилизации, 21 сентября, взял билет до Владикавказа, который обошелся ему в 40 000 рублей.

Дальше за 4000 рублей доехал до пробки на границе и преодолел пешком 12 км до пункта пропуска.

"Шел сильный дождь, но люди шли, с колясками, с собаками, с сумками. Машины тем временем стоят часами, не двигаясь. Много полицейских, военных. На одном из постов проверили документы и задали вопросы. Я дошел до КПП и сел в машину к приятным ребятам. Люди пускают. Да, придется заплатить, но это мелочи. Мы проехали российскую границу. Пограничники разные. У меня ничего не спросили. Далее нейтральная зона и КПП Грузии. Тоже 0 вопросов. В 8 утра следующего дня я был в Тбилиси", - пишет Масленников.

Ранее мы публиковали видео, как на границе РФ с Казахстаном и Грузией образовались 15-километровые очереди из желающих покинуть страну.

Огромные пробки есть и в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.