Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уехавшие за границу на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации россияне еще попросятся назад.

Об этом он сказал на сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет "Интерфакс".

"Нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то бежал за границу... Ну, слушайте: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну, хорошо: пусть убежали - ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что надо принять решение, что с делать с уехавшими: "Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах".

"Извините, что я в открытую это говорю: так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее. Ситуация не та", - заявил Лукашенко.

Напомним, по данным СМИ, после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

Также сообщалось, что в Ростовской области запретили выезд за границу мужчин призывного возраста без разрешения от военкома.

Вместе с тем, по данным СМИ, в России после окончания "референдумов" запретят выезд военнообязанных.