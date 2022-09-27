С момента объявленной в России частичной мобилизации в Грузию въехали около 10 тысяч россиян. Однако власти республики не видят причин закрывать границу.

Об этом заявил глава МИД Грузии Вахтанг Гомелаури, передает "Интерфакс".

По его словам, еще 4-5 дней назад эта цифра составляла 5-6 тысяч человек.

Комментируя сообщения о том, что в Грузию прибыли 250 тысяч россиян он заявил "столько человек не приезжали, не знаю, откуда берутся эти цифры"

"Мне непонятны требования одной части оппозиции закрыть границу с Россией, а другой, наоборот, принимать как можно больше россиян. У нас нет оснований закрыть границу с Россией", - сказал он.

Ранее "Страна" публиковала видео гигантских очередей на границе РФ с Грузией, из-за чего людям разрешили пересекать ее пешком.

Также власти Казахстана хотят обсудить с Москвой огромный наплыв россиян, бегущих от мобилизации.

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Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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