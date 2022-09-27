Военный комиссар Магаданской области РФ отправлен в отставку "из-за ошибок во время частичной мобилизации".

Об этом сообщил губернатор региона, передают российские СМИ.

Ранее в Магадане произошла череда скандалов с мобилизацией.

В одном из случаев по ошибке мобилизовали 69 человек и отправили их в село Сергеевка в Партизанском районе Приморского края. Затем их обещали отправить обратно.

В другом случае на магаданской станции "скорой помощи" мобилизовали почти весь состав фельдшеров, санитаров и водителей.

У некоторых неполных семей мобилизовали единственного родителя несовершеннолетнего ребенка или даже двух и более детей, которые остались одни.

После многочисленных жалоб военкома сняли с должности.

Напомним, что в России уже как минимум четыре губернатора выразили недовольство из-за "ошибочно мобилизованных" граждан.

А в Дагестане митинги против мобилизации переросли в драку.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.