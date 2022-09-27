Соединенные Штаты Америки не планируют вводить визовые ограничения для россиян, которые убегают из РФ из-за частичной мобилизации.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

"Любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от их национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае", - сказала она.

Накануне ЕС не смог принять единого решения по российским уклонистам. За то, чтобы их не впускать, выступают страны восточной Европы.

Вместе с тем, сообщалось, что после объявления мобилизации из России за несколько дней выехали более 260 тысяч мужчин.

Также мы публиковали фото очереди из бегущих от мобилизации в Грузию россиян.

Тем временем, в Офисе президента Украины не исключили дополнительную мобилизацию украинцев в случае изменений на фронте.

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