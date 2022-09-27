В Европейском Союзе не смогли принять решения по российским уклонистам от мобилизации.

Об этом сообщает Die Zeit.

Сообщается, что сегодняшняя кризисная встреча 27 послов ЕС не принесла результата.

Комиссию ЕС попросили "рассмотреть, оценить и, при необходимости, обновить последние рекомендации по визовым вопросам, принимая во внимание опасения государств-членов в области безопасности", — заявила нынешняя Чехия, председательствующая в Совете ЕС.

"После того, как на прошлой неделе Россия объявила о частичной мобилизации в войне против Украины, вопрос принятия российских уклонистов стал проблемой для ЕС. Германия и другие страны настаивают на единой линии, но позиции противоположны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер пообещала дезертирам убежище. Прибалтика и Польша категорически отказываются принимать этих людей", – пишет издание.

Напомним, ранее ы Минобороны России ответили на слухи о запрете выезда из страны для мужчин во время мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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