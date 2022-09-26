Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что готов к мобилизации.

После появления сообщений о том, что он уехал из России, Тимати выступил с опровержением, заявив, что находится в Москве.

А в ответ на призывы "ехать на Донбасс" написал: "Если будет нужна моя учётная специальность, то готов".

Ранее мы писали, что четыре депутата Госдумы от "Единой России" также просятся на войну в Украину. Среди них председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Позже депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился воевать на Донбасс, рассказал, что отныне он - старший сержант-наводчик противотанковой артиллерийской батареи с позывным "Густав". Хотя недавно Милонов говорил, что на фронте будет "комиссаром".

Тем временем война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.