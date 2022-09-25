Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, который отправился воевать на Донбасс, рассказал, что отныне он - старший сержант-наводчик противотанковой артиллерийской батареи с позывным "Густав".

Хотя вчера Милонов говорил, что на фронте будет "комиссаром".

На фото - депутат рядом с противотанковым орудием "Рапира".

Специальность наводчика Милонов получил ранее в подразделениях "ДНР".

Напомним, четыре депутата Госдумы РФ от "Единой России" попросились на войну в Украину. Кроме Милонова, воевать решились председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.