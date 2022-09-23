Четыре депутата Госдумы от "Единой России" просятся на войну в Украину, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Об этом пишут российские СМИ.

Это:

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (50 лет); Зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин (54 года); Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (48 лет); Зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол (51 год).

Милонов уже заявил, что видит себя в роли "комиссара" на этой войне.

"У депутатов есть своя учетная специальность. Нужно восстановить статус комиссаров, людей, которые будут в рамках военной службы вести работу по организации администраций на освобожденных территориях. Я готов, и многие мои коллеги готовы. Поедем комиссарами и будем там выстраивать, налаживать жизнь", - прокомментировал RTVI свое решение Милонов.

Вскоре после заявления Турчака пресс-секретарь Милонова заявил, что депутат уже на Донбассе.

Ранее Милонов уже посещал Донбасс и фотографировался там с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Также "Страна" писала, почему Милонову СБУ запретила въезд в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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