Милонов и еще три депутата Госдумы РФ попросили отправить их на войну в Украине
Четыре депутата Госдумы от "Единой России" просятся на войну в Украину, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Об этом пишут российские СМИ.
Это:
- Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (50 лет);
- Зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин (54 года);
- Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (48 лет);
- Зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол (51 год).
Милонов уже заявил, что видит себя в роли "комиссара" на этой войне.
"У депутатов есть своя учетная специальность. Нужно восстановить статус комиссаров, людей, которые будут в рамках военной службы вести работу по организации администраций на освобожденных территориях. Я готов, и многие мои коллеги готовы. Поедем комиссарами и будем там выстраивать, налаживать жизнь", - прокомментировал RTVI свое решение Милонов.
Вскоре после заявления Турчака пресс-секретарь Милонова заявил, что депутат уже на Донбассе.
Ранее Милонов уже посещал Донбасс и фотографировался там с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Также "Страна" писала, почему Милонову СБУ запретила въезд в Украину.
Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
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