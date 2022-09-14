Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил засекретить обсуждения на заседаниях в Госдуме вопросов, связанных с войной в Украине, сообщают российские СМИ.

"Мы хотим открытости? Мы хотим высказать свою точку зрения? Но это войсковая операция, война идет. В таких случаях есть правила другие, давайте из этого исходить. Идет не просто "специальная операция". Посмотрите, кто против нас выступает: все страны НАТО", – заявил Володин.

Открытые обсуждения, по мнению Володина, "невольно или вольно" могут нанести вред.

Ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин побывал в оккупированном Луганске, где встретился с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником и "председателем народного собрания ЛНР" Денисом Мирошниченко.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили объявить президента США в международный розыск.

Также Госдума РФ назначила нового вице-премьера по оборонке Дениса Мантурова, который пообещал производить беспилотники и самолеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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