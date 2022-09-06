В Украине арестованы активы и корпоративные права на предприятие крупного производителя бумаги и картона, которое принадлежит экс-депутату Госдумы России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале во вторник, 6 сентября.

Фамилия не называется, но по данным СМИ, речь о Владимире Крупчаке.

Сумма арестованных активов превышает 1 млрд грн. Согласно открытым источникам, Крупчак контролировал Киевский картонно-бумажный комбинат.

По данным следствия, должностные лица этих обществ, "бенефициарным владельцем которых является гражданин РФ – эксдепутат Госдумы РФ", в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на сумму больше 132 миллионов гривен и легализировали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст.209 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали имущество и заведения российского ресторатора на сотни миллионов гривен. Речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.

Также мы писали, что Офис генпрокурора арестовал активы РусАла, Ростеха, Татнефти и других российских компаний на 4,5 миллиарда гривен.