Суд во Львовской области наложил арест на три земельных участка общей стоимостью более 2 миллионов гривен, которые, по данным следствия, незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука. Сейчас продолжается процедура их передачи в управление государства.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своем официальном сайте.

"По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности", - пишут в СБУ.

Также, по данным следствия, были внесены заведомо недостоверные сведения в официальные документы, которые позволили разделить земельный надел на три отдельных участка и оформить их как собственность компании. После чего нарушители приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры.

"В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО", - поясняют в СБУ.

Напомним, это уже не первая скандальная ситуация с приближенными лицами Виктора Медведчука. На днях мы рассказывали, как во Львове задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу Львовской парторганизации ОПЗЖ Инну Иваночко по подозрению в госизмене. Ее обвиняют в том, что она "продвигала идеи федерализации".

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