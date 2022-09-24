В сети появилось фото депутата Госдумы Российской Федерации от "Единой России" Виталия Милонова, который поехал на войну в Украину.

Соответствующий снимок опубликовали российские Telegram-каналы.

Известно, что 48-летний Милонов заявил о том, что он будет на войне "комиссаром".

"У депутатов есть своя учетная специальность. Нужно восстановить статус комиссаров, людей, которые будут в рамках военной службы вести работу по организации администраций на освобожденных территориях. Я готов, и многие мои коллеги готовы. Поедем комиссарами и будем там выстраивать, налаживать жизнь", - прокомментировал свое решение Милонов.

В Госдуме депутат является зампредом комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Напомним, четыре депутата Госдумы РФ от "Единой России" попросились на войну в Украину. Кроме Милонова, воевать решились председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.